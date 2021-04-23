26.04.2021 в 16:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: «Новый порядок помощи онкобольным. Пациентов привяжут к своим регионам?»

В Минздраве России утвердили новый порядок оказания медпомощи онкологическим больным, который вступит уже с начала 2022 года. Новые правила вызвали большой резонанс и изначально должны были вступить в силу ещё с 1 января 2021 года, но получили масштабную критику от экспертного сообщества и общественных организаций. Однако, в результате доработки, которую прошёл проект перед окончательным утверждением, самый болезненный для большинства момент остался без изменений. А именно – запрет выбора клиники для прохождения лечения. Согласно новым правилам, как утверждают эксперты, в каждом регионе будет составлен список клиник, оказывающих онкологическую помощь по системе ОМС. И каждый регион обязан будет составить подробный маршрут пациента с онкологическим заболеванием – от места, где ему смогут поставить диагноз, до места прохождения лечения.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут, как новый порядок скажется на правах и условиях лечения онкологических больных в России.

Участники пресс-конференции:

Сенатор, детский онколог, заслуженный врач России, член делегации России в ПАСЕ Владимир Круглый;

Президент общественной организации «Лига защитников пациентов» Александр Саверский.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)



