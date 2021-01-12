13.1.2021 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: «Новый год – новые цены: насколько подорожает бензин?»

Ценам на бензин в России снова предрекли резкий рост уже в январе этого года. Эксперты рынка объясняют это тем, что курс национальной валюты России, оставаясь слабым, подталкивает нефтяников экспортировать бензин. Другими причинами являются: снижение экспортной пошлины и рост акцизов. Только за последний месяц 2020 года АИ-92 и АИ-95 подорожали на 8%. А с начала 2021 года ещё и нефть подорожала уже на 10%, поэтому для производителей всё выгодней продавать автомобильное топливо на внешние рынки.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут о реальных причинах нового скачка цен на автомобильное топливо и нефть, а также дадут прогнозы о максимальных значениях этих показателей в 2021 году.

Участники пресс-конференции:

Председатель правления Независимого топливного союза Григорий Баженов;

Член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

