Новые тренды на рынке обеспечения безопасности и хранения персональных данных граждан

25.04.2024 в 11:00 на площадке Ассоциации компаний по защите и хранению персональных данных, при информационной поддержке «Национальной Службы Новостей», состоится онлайн пресс-конференция, посвященная новым трендам на рынке обеспечения безопасности и хранения персональных данных граждан.
С начала 2024 г. Роскомнадзор зафиксировал 19 фактов утечек персональных данных, в сеть попало более 510 млн записей о россиянах. За весь 2023 год Роскомнадзор зафиксировал 168 утечек. В связи с существующими проблемами рынка хранения и обработки персональных клиентских данных, было принято решение создать ассоциацию, которую учредили российские it-компании Stream Telecom, Sendsay и DashaMail. Основная цель создания такой организации — обеспечить безопасность хранения личных данных граждан, улучшить качество работы с персональными данными и усилить конкурентоспособность российских компаний на рынке.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Как новая Ассоциация сможет помочь рынку IT?
- Как на практике российские компании занимаются защитой персональных данных пользователей? Всегда ли это происходит?
- Какие данные о пользователе может собирать бизнес, а где есть законодательные ограничения?
- Какие санкции и штрафы могут быть применены к компаниям, в которых произошла утечка персональных данных пользователей?
- Как Ассоциация будет выдавать сервисам знак качества, удостоверяющий надлежащую обработку и хранение персональных данных их клиентов?
Участники пресс-конференции:
- Кащеев Глеб, генеральный директор СDP (Customer Data Platform) Sendsay. Основатель Ассоциации компаний по защите и хранению персональных данных
- Рожкова Юлия, генеральный директор сервиса email-маркетинга Dashamail. Основатель Ассоциации компаний по защите и хранению персональных данных
- Сильченко Александр, основатель и исполнительный директор Stream Telecom. Председатель и основатель Ассоциации компаний по защите и хранению персональных данных.
Пресс-конференция состоится на площадке Ассоциации компаний по защите и хранению персональных данных в режиме online.
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
Ссылка на online-трансляцию будет высылаться по запросу СМИ.
Аккредитация журналистов осуществляется по телефону:
8 (916) 107 77 34
Или письмом на почту: otsurikov@nsn.fm
Начало пресс-конференции в 11:00
Также у вас есть возможность задать свой вопрос, спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCg6U2sAsEXw7uy5oe6rsfOogUzHVKazoasTTDGvQ915cHnQ/viewform