Новые тренды на рынке обеспечения безопасности и хранения персональных данных граждан

25.04.2024 в 11:00 на площадке Ассоциации компаний по защите и хранению персональных данных, при информационной поддержке «Национальной Службы Новостей», состоится онлайн пресс-конференция, посвященная новым трендам на рынке обеспечения безопасности и хранения персональных данных граждан.

С начала 2024 г. Роскомнадзор зафиксировал 19 фактов утечек персональных данных, в сеть попало более 510 млн записей о россиянах. За весь 2023 год Роскомнадзор зафиксировал 168 утечек. В связи с существующими проблемами рынка хранения и обработки персональных клиентских данных, было принято решение создать ассоциацию, которую учредили российские it-компании Stream Telecom, Sendsay и DashaMail. Основная цель создания такой организации — обеспечить безопасность хранения личных данных граждан, улучшить качество работы с персональными данными и усилить конкурентоспособность российских компаний на рынке.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Как новая Ассоциация сможет помочь рынку IT?

Как на практике российские компании занимаются защитой персональных данных пользователей? Всегда ли это происходит?

Какие данные о пользователе может собирать бизнес, а где есть законодательные ограничения?

Какие санкции и штрафы могут быть применены к компаниям, в которых произошла утечка персональных данных пользователей?

Как Ассоциация будет выдавать сервисам знак качества, удостоверяющий надлежащую обработку и хранение персональных данных их клиентов?

Участники пресс-конференции:

Кащеев Глеб, генеральный директор СDP (Customer Data Platform) Sendsay. Основатель Ассоциации компаний по защите и хранению персональных данных

генеральный директор СDP (Customer Data Platform) Sendsay. Основатель Ассоциации компаний по защите и хранению персональных данных Рожкова Юлия, генеральный директор сервиса email-маркетинга Dashamail. Основатель Ассоциации компаний по защите и хранению персональных данных

генеральный директор сервиса email-маркетинга Dashamail. Основатель Ассоциации компаний по защите и хранению персональных данных Сильченко Александр, основатель и исполнительный директор Stream Telecom. Председатель и основатель Ассоциации компаний по защите и хранению персональных данных.

Пресс-конференция состоится на площадке Ассоциации компаний по защите и хранению персональных данных в режиме online.

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Ссылка на online-трансляцию будет высылаться по запросу СМИ.

Аккредитация журналистов осуществляется по телефону:

8 (916) 107 77 34

Или письмом на почту: otsurikov@nsn.fm

Начало пресс-конференции в 11:00

Также у вас есть возможность задать свой вопрос, спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCg6U2sAsEXw7uy5oe6rsfOogUzHVKazoasTTDGvQ915cHnQ/viewform



