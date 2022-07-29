01.08.2022 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг Заслуженного врача России, врача-эпидемиолога, Академика РАН Геннадия Онищенко на тему: «Новые рекорды COVID-19: к чему готовиться россиянам?»

Во многих странах мира, в том числе и в России фиксируют рост заболеваемости COVID-19. Эксперты говорят, что в России распространились новые варианты омикрона, среди которых есть «кентавр» — это неофициальное название. Вирусологи уже отмечали их повышенную заразность и прогнозируют пик заболеваемости через месяц. Тем временем в большинстве регионов России вакцина «Спутник Лайт» больше недоступна для ревакцинации. Сделать бустерную прививку врачи предлагают первым компонентом «Спутника V».

По данным Оперштаба в России за прошедшие сутки на 28 июля выявили 11 тысяч 515 новых случаев, этот показатель по суточному приросту стал максимальным с 13 апреля 2022 года. «В целом по РФ наметилась тенденция роста заболеваемости коронавирусом. При ухудшении обстановки по COVID-19 действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено», — сообщили в Роспотребнадзоре. О каких именно ограничениях идет речь — не уточняется.

В ходе брифинга планируется обсудить следующие вопросы:

Почему COVID-19 снова возвращается?

Вернут ли обязательный масочный режим в Москве?

Хватит ли на всех вакцины?

Какой штамм преобладает сейчас в России?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

