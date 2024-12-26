27.12.2024 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Новогодние корпоративы 2024: Сколько тратили и как отмечали»
Больше года прошло с момента «голой вечеринки», и теперь к корпоративам приковано пристальное внимание прессы. Еще один недавний корпоратив оказался резонансным и закончился скандалом - в Минеральных Водах, где сотрудники "Ставэлектросети" так отметили праздник, что один лишился работы, а другой – репутации.
По сообщениям СМИ, рынок индустрии деловых развлечений в этом году бьет рекорды. Около 42% жителей России уверены, что корпоративы укрепляют командный дух, для четверти это возможность отдохнуть и провести время с коллегами, а почти пятая часть (19%) опрошенных не видит в них никакой пользы. По опросам 82% респондентов назвали предновогодний корпоратив важной традицией и всегда ждут мероприятие с приятным предвкушением.
Бюджеты на новогодние корпоративы выросли на 40%, увеличилось и число самих заказчиков, утверждают опрошенные ивент-агентства.
К ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Сколько бизнес сегодня тратит на новогодние корпоративы?
- Какие тренды в корпоративах были в 2024 году?
- Каких артистов чаще всего заказывали в этом году?
- Какие артисты самые дорогие сегодня?
- Какие форматы выбирают компании?
- Сколько стоит праздник в Москве и регионах?
- Почему заказчики ужесточают дресс-код и этикет для гостей?
- Как много Дедов Морозов будут работать в новогоднюю ночь?
- Какие самые необычные подарки дарят на новый год?
Участники пресс-конференции:
- Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая;
- Член президиума в совете по цифровой трансформации при Минпромторге РФ, Председатель совета по развитию предпринимательства в Международной ассоциация развития Маркетплейсов и Предпринимателей Алексей Никонов;
- Организатор мероприятий для детей и взрослых, основатель ивент-агетства «В ВОСТОРГЕ!» Виктория Веснина;
- Профессиональный Дед Мороз Владимир Синица;
- Бизнес-психолог Ольга Загородникова;
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 14:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 903 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8