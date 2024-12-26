27.12.2024 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Новогодние корпоративы 2024: Сколько тратили и как отмечали»

Больше года прошло с момента «голой вечеринки», и теперь к корпоративам приковано пристальное внимание прессы. Еще один недавний корпоратив оказался резонансным и закончился скандалом - в Минеральных Водах, где сотрудники "Ставэлектросети" так отметили праздник, что один лишился работы, а другой – репутации.

По сообщениям СМИ, рынок индустрии деловых развлечений в этом году бьет рекорды. Около 42% жителей России уверены, что корпоративы укрепляют командный дух, для четверти это возможность отдохнуть и провести время с коллегами, а почти пятая часть (19%) опрошенных не видит в них никакой пользы. По опросам 82% респондентов назвали предновогодний корпоратив важной традицией и всегда ждут мероприятие с приятным предвкушением.

Бюджеты на новогодние корпоративы выросли на 40%, увеличилось и число самих заказчиков, утверждают опрошенные ивент-агентства.

К ходе пресс-конференции участники обсудят:

Сколько бизнес сегодня тратит на новогодние корпоративы?

Какие тренды в корпоративах были в 2024 году?

Каких артистов чаще всего заказывали в этом году?

Какие артисты самые дорогие сегодня?

Какие форматы выбирают компании?

Сколько стоит праздник в Москве и регионах?

Почему заказчики ужесточают дресс-код и этикет для гостей?

Как много Дедов Морозов будут работать в новогоднюю ночь?

Какие самые необычные подарки дарят на новый год?

Участники пресс-конференции:

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая ;

; Член президиума в совете по цифровой трансформации при Минпромторге РФ, Председатель совета по развитию предпринимательства в Международной ассоциация развития Маркетплейсов и Предпринимателей Алексей Никонов;

Организатор мероприятий для детей и взрослых, основатель ивент-агетства «В ВОСТОРГЕ!» Виктория Веснина ;

; Профессиональный Дед Мороз Владимир Синица;

Бизнес-психолог Ольга Загородникова;

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



