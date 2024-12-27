«Гуляй как русский!»: Названы тренды корпоративов в 2024 году
Виктория Веснина в эфире НСН заявила, что в этом году зачастую праздники украшают под времена императорской России.
В 2024 году корпоративы проходят под эгидой русской стиля, главным трендом стал патриотизм, заявила организатор мероприятий для детей и взрослых, основатель ивент-агетства «В ВОСТОРГЕ!» Виктория Веснина в пресс-центре НСН.
«В этом году мы часто делали семейные корпоративы, это другое настроение у всех участников. Главный тренд 2024 года – это патриотизм, темы сегодня такие: гуляй как русский, императорская Россия, фокусники в костюмах Николая II. Мы показываем наш дух и традиции. Мне кажется, что никто так не празднует Новый год, как русский человек», - рассказала она.
По сообщениям СМИ, рынок индустрии деловых развлечений в этом году бьет рекорды. Около 42% жителей России уверены, что корпоративы укрепляют командный дух, для четверти это возможность отдохнуть и провести время с коллегами, а почти пятая часть (19%) опрошенных не видит в них никакой пользы. По опросам 82% респондентов назвали предновогодний корпоратив важной традицией и всегда ждут мероприятие с приятным предвкушением.
Бюджеты на новогодние корпоративы выросли на 40%, увеличилось и число самих заказчиков, утверждают опрошенные ивент-агентства.
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