«Трудности нужны!»: Дед Мороз призвал не путать чудо с халявой
Владимир Синица заявил НСН, что любые трудности даются человеку для развития и обретения счастья.
Вера в чудо заставляет развиваться и идти вперед, а халява – это лишь каждодневная рутина, заявил профессиональный Дед Мороз Владимир Синица в пресс-центре НСН.
«Хочу поздравить всех россиян с Новым годом! Хочу пожелать самого главного – верить в чудо. Только не путайте чудо с халявой. Халява – это что-то бытовое, каждодневное… А чудо – это то, что дает нам ресурсы и устремляет нас вперед. Когда есть вера в чудо, тогда жизнь становится интересной, а все трудности легко преодолеваются, рассматриваются как задачи на нашем пути. Трудности неслучайны, будем развиваться, получать радость и входить в состояние счастья!», - отметил он.
В 2024 году корпоративы проходят под эгидой русской стиля, главным трендом стал патриотизм, заявила ранее организатор мероприятий для детей и взрослых, основатель ивент-агетства «В ВОСТОРГЕ!» Виктория Веснина в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru