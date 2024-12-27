«Трудности нужны!»: Дед Мороз призвал не путать чудо с халявой

Вера в чудо заставляет развиваться и идти вперед, а халява – это лишь каждодневная рутина, заявил профессиональный Дед Мороз Владимир Синица в пресс-центре НСН.

«Хочу поздравить всех россиян с Новым годом! Хочу пожелать самого главного – верить в чудо. Только не путайте чудо с халявой. Халява – это что-то бытовое, каждодневное… А чудо – это то, что дает нам ресурсы и устремляет нас вперед. Когда есть вера в чудо, тогда жизнь становится интересной, а все трудности легко преодолеваются, рассматриваются как задачи на нашем пути. Трудности неслучайны, будем развиваться, получать радость и входить в состояние счастья!», - отметил он.

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