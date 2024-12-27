«Свечи, теплые носки, бытовая техника»: Средний чек на новогодние подарки вырос

В этом году россияне чаще всего выбирают свечи, носки и бытовую технику в качестве подарка, заявил член президиума в совете по цифровой трансформации при Минпромторге РФ, председатель совета по развитию предпринимательства в Международной ассоциация развития Маркетплейсов и Предпринимателей Алексей Никонов в пресс-центре НСН.

«Для мужчин больше всего в этом году закупают свечи в качестве подарков, очень много покупают теплые носки. Также начали покупать много бытовой техники. В этом году средний чек возрос на подарки. Близким сегодня дарят технику, смартфоны, маркетплейсы активно продают подобные товары. Пик продаж приходится на декабрь. Еще под Новый год спрос увеличивается на аксессуары, на комплекты косметики, которые оформлены специальным образом. А для детей начали покупать умные подарки: книги, умные игры. Не просто сладости, как это было принято ранее. Для девушек всегда в топе косметика и украшения. В этом году у нас какой-то пик на подвески», - отметил он.

Россияне все чаще выбирают «здоровый» Новый год, алкоголь перестает быть главным атрибутом праздника, заявил ранее профессиональный Дед Мороз Владимир Синица в пресс-центре НСН.

