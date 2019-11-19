19.11.2019 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе на тему: «Новогодние каникулы 2020. Что выбирают россияне?»

Дед Мороз или Санта-Клаус, почти 70% россиян, опрошенных одним из сервисов путешествий, заявили, что проведут новогодние каникулы вне дома. В ходе брифинга, Майя Ломидзе подведёт предварительные итоги работы туристической отрасли в 2019 году, расскажет о самых популярных новогодних направлениях и ответит на вопросы журналистов.

Где предпочли отдыхать россияне этой зимой?

Какой вид отдыха самый востребованный?

Какие направления будут самыми выгодными по цене этой зимой?

Самые популярные российские направления для туризма на Новый год?

Какова средняя стоимость путевки по России?

На чем сегодня экономят туристы?

Каковы предварительные туристические итоги 2019 года?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00



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