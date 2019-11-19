19.11.2019 состоится брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе
19.11.2019 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе на тему: «Новогодние каникулы 2020. Что выбирают россияне?»
Дед Мороз или Санта-Клаус, почти 70% россиян, опрошенных одним из сервисов путешествий, заявили, что проведут новогодние каникулы вне дома. В ходе брифинга, Майя Ломидзе подведёт предварительные итоги работы туристической отрасли в 2019 году, расскажет о самых популярных новогодних направлениях и ответит на вопросы журналистов.
- Где предпочли отдыхать россияне этой зимой?
- Какой вид отдыха самый востребованный?
- Какие направления будут самыми выгодными по цене этой зимой?
- Самые популярные российские направления для туризма на Новый год?
- Какова средняя стоимость путевки по России?
- На чем сегодня экономят туристы?
- Каковы предварительные туристические итоги 2019 года?
Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 12:00
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