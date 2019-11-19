пресс-конференции
Анонс

Новогодние каникулы 2020. Что выбирают россияне?

19 ноября 2019 12:00
Информация

Начало конференции

12:00

19 ноября 2019

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

аккредитация журналистов

8 (495) 925 04 49 8 (916)107 77 34 8 (915) 023 10 49

19.11.2019 состоится брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе

19.11.2019 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе на тему: «Новогодние каникулы 2020. Что выбирают россияне?»

Дед Мороз или Санта-Клаус, почти 70% россиян, опрошенных одним из сервисов путешествий, заявили, что проведут новогодние каникулы вне дома. В ходе брифинга, Майя Ломидзе подведёт предварительные итоги работы туристической отрасли в 2019 году, расскажет о самых популярных новогодних направлениях и ответит на вопросы журналистов.

  • Где предпочли отдыхать россияне этой зимой?
  • Какой вид отдыха самый востребованный?
  • Какие направления будут самыми выгодными по цене этой зимой?
  • Самые популярные российские направления для туризма на Новый год?
  • Какова средняя стоимость путевки по России?
  • На чем сегодня экономят туристы?
  • Каковы предварительные туристические итоги 2019 года?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (495) 925 04 49
8 (916)107 77 34
8 (915) 023 10 49

Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание, что условием аккредитации является обязательное указание пресс-центра ИА «НСН» в ваших материалах по итогам пресс-конференции, как организатора пресс-конференции. При использовании видеотрансляции обязательна ссылка на пресс-центр ИА «НСН».

ФОТО:

партнеры

пресс-конференции