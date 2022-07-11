13.07.2022 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Новая волна: COVID-19 вернулся?»

ВОЗ предупреждает о новой глобальной волне ковида, по их данным за две недели заболеваемость выросла на 30%. СМИ сообщают, что число новых случаев заражения коронавирусом в мире на прошлой неделе превысило 5,8 млн случаев. В России, по данным экспертов, заболеваемость Covid-19 выросла на 8,2% за неделю. Евросоюз призывает людей старше 60 лет пройти ревакцинацию. В то время, как в России фиксируют спад вакцинации и ревакцинации. На днях замглавы Минздрава Павел Пугачев допустил появление QR-кодов для всех прививок в России.

Участники пресс-конференции:

Профессор вирусологии главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Анатолий Альтштейн;

Врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус;

Врач-инфекционист Николай Малышев.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Каковы шансы новой волны ковида в России?

На сколько сегодня изучен коронавирус?

Уйдет ли ковид на всегда или останется с нами?

Какие штаммы преобладают в России?

Сколько раз человек может болеть коронавирусом?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



