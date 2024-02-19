21.01.2024 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» состоится брифинг академика РАН, доктора медицинских наук Геннадия Онищенко на тему: «Новая оспа: что известно о вирусе аляскапокс»

В США зафиксировали первый случай смерти человека от вируса аляскапокс (Alaskapox) из группы оспы. В конце января от аляскапокса скончался пожилой мужчина с полуострова Кенай (Аляска). Предполагается, что пациент заразился вирусом от бездомной кошки, которая несколько раз его оцарапала. Это — первый в мире зафиксированный летальный исход из-за аляскапокса. Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анна Баранова заявила, что новый вирус может быть перенесен в Россию животными, объяснив, что климатические условия в России аналогичны тем, где уже зарегистрирован вирус. При этом в Роспотребнадзоре заявили, что риски завоза и заболевания вирусом «аляскапокс» на территории России исключены.

Аляскапокс. Возможно ли его проникновение в Россию?

Может ли Аляскапокс передаваться от человека к человеку?

Как часто животные становятся переносчиками опасных болезней?

Какова потенциальная опасность новых представителей рода Orthopoxvirus?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало брифинга в 11:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

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