25.12.2019 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе на тему: «Новая эпоха туристической отрасли: Что ждёт российский туризм в 2020 году?»

В 2020 году в России возможен скачок развития в сфере туризма. Так, глава Правительства РФ Дмитрий Медведев в декабре 2019 года утвердил правила распределения грантов на развитие туризма, и теперь с 1 января 2020 года российские туроператоры смогут претендовать на получение субсидий из бюджетных средств. Кроме того, в данный момент аудит проходит единая информационная система в сфере туризма «Электронная путёвка», результата которого ждёт Ростуризм. В случае её принятия, запрет на реализацию турпродукта без формирования электронной путевки начнет действовать уже 1 апреля 2020 года. Также, если санкции Всемирной антидопинговой организации всё же не смогут помешать проведению в России чемпионата Европы по футболу УЕФА Евро-2020, который должен пройти ближайшим летом в Санкт-Петербурге, то в северной столице ожидается большой приток иностранных и российских туристов. При этом, в Ростуризме отмечают, что азиатские рынки — самые динамично развивающиеся тур-экспортеры в Россию. Особое внимание уделяется китайским туристам, которые с каждым годом всё в большем количестве посещают нашу страну.

Какой будет «Электронная путёвка», когда её ждать и как она повлияет на цены?

Как новые субсидии изменят рынок российских туроператоров?

Что принесёт российскому туризму Евро-2020?

Как изменятся цены и ассортимент предложений туров в 2020-м году?

Участник брифинга:

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00



Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (495) 925 04 49

8 (916) 107 77 34

8 (915) 023 10 49



Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание, что условием аккредитации является обязательное указание пресс-центра ИА «НСН» в ваших материалах по итогам пресс-конференции, как организатора пресс-конференции. При использовании видеотрансляции обязательна ссылка на пресс-центр ИА «НСН».

