29.03.2021 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: «Неживая Россия. Как спасти страну от вымирания?»

Аудиторы Счётной палаты РФ сообщили о новом рекорде неэффективности нацпроекта «Демография». Уже третий год подряд расходы на стимулирование рождаемости растут, а численность населения продолжает падать. Финансовые вливания не смогли остановить ни падение рождаемости, ни рост смертности. За последние три года естественная убыль населения перевалила уже за 1 млн человек. Демографы прогнозируют, что, при соблюдении тенденций, к 2050 году население России сократится вдвое. Специалисты счётной палаты для решения нарастающей проблемы предлагают несколько мер: выплата маткапитала на третьего ребёнка, стимулирование миграционного притока и кратное увеличение расходов бюджета на социальную политику.

В ходе пресс-конференции её участники расскажут о причинах провала нацпроекта «Демография» и путях выхода их сложившегося демографического кризиса.

Участники пресс-конференции:

Депутат Госдумы РФ Николай Земцов;

Демограф, координатор общественного движения «За жизнь!» Сергей Чесноков.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

