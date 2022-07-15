19.07.2022 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Нежелательные артисты. Судьба чёрного списка шоу-бизнеса»

Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом), Нойз МС и Оксимирон, группы «ДДТ», «Машина времени», «Аквариум», «Каста», «Би-2», «Несчастный случай», Little Big, Louna, «Ногу Свело!», «2Маши», певицы Манижа, Монеточка, Земфира и многие другие – и это так называемый список запрещенных артистов. У российских организаторов концертов появился стоп-лист, куда входят артисты, выступления которых в России находятся под негласным запретом. В этот список вошли имена 37 запрещенных музыкантов, которые рассылаются по внутренним чатам организаторов. При этом Общественная палата России призывает придать официальный статус этому самому «негласному списку» запрещенных артистов, указывая на то, что страна должна «хорошо знать антигероев».

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Действительно ли существует «список запрещенных артистов» или концерты отменяются по иным причинам?

Можно ли официально запретить музыкальную деятельность артиста из «черного списка»?

Есть ли возможность артисту перейти из «черного» в «белый» список?

Как будут работать дальше в России запрещенные артисты?

Как сегодня живут и зарабатывают артисты, иммигрировавшие за границу?

Кто займет места на освободившемся олимпе шоу-бизнеса?

Участники пресс-конференции:

Глава рабочей группы ОП РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности в интернете Александр Малькевич;

Светский журналист, Ведущая YouТube-шоу «Алена, блин!» Алена Жигалова;

Музыкальный критик, журналист Илья Легостаев.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



