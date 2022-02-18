21.02.2021 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг экс-главы Минобороны ДНР Игоря Срелкова по теме: «Неявка России на войну. Кто разжигает конфликт между Россией и Украиной?»

На этой неделе мир замер в ожидании войны между Россией и Украиной. Причем о дате нападения России на Украину заявил президент США Джо Байден. Эту новость подхватили сразу несколько западных СМИ, называя разные даты, а некоторые таблоиды даже «раскрыли» точное время начала военных действий. Однако, Россия не только не напала, но даже вернула свои войска с учений в места постоянной дислокации. По сообщениям СМИ, в связи с этим на сегодняшний день России хотят засчитать геополитическое поражение за неявку на войну, которую пытается спровоцировать Запад.

О том, почему Запад пытается навязать войну между Россией и Украиной, а также возможно ли признание ДНР и ЛНР расскажет экс-глава Минобороны ДНР Игорь Срелков в пресс-центре «НСН».

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

