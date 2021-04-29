30.04.2021 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: «Неуважительная причина. Верховный суд разрешил не платить алименты?»

По данным Федеральной службы судебных приставов, в 2020 году неплательщиков по алиментам привлекли к ответственности почти 100 тысяч раз. При этом было возбуждено более 44 тысяч уголовных дел, но даже после отбытия наказания только около 6 тысяч должников полностью или частично погасили задолженность. Кроме того, на этой неделе пленум Верховного суда РФ ещё и обозначил уважительные причины, по которым должники могут не уплачивать алименты. В их число вошли: нетрудоспособность, невыплата или задержка заработной платы, обстоятельства непреодолимой силы, военная служба по призыву и другие. Ранее, в марте, Минюст предлагал наказывать неплательщиков алиментов не только в административном, но и в уголовном порядке.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут о судьбе недобросовестных граждан, избегающих уплату алиментов, после постановления пленума Верховного суда РФ.

Участники пресс-конференции:

Лидер движения «За права женщин России», Почётный адвокат России Людмила Айвар;

Председатель Всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Солёнов;

Исполнительный директор Национального Родительского Комитета Юрий Оболонский.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

