Адвокат: банки и работодатели должны нести ответственность за «алиментщика»
Адвокат Людмила Айвар считает, что решение Верховного суда позволит снизить количество уголовных и административных дел
Нужно привлекать к ответственности банки и работодателей с применением штрафных ставок в том случае, если граждане не платят алименты по их вине. Об этом заявила лидер движения «За права женщин России», почётный адвокат России Людмила Айвар в пресс-центре НСН, комментируя решение Верховного суда признать нетрудоспособность, невыплату или задержку заработной платы, обстоятельства непреодолимой силы и военную службу по призыву уважительными причинами для невыплаты алиментов.
«Решение Верховного суда повлияет не на ситуацию с выплатой алиментов, а на ситуацию с привлечением к административной и уголовной ответственности. С учетом того, что в России на конец 2020 года неуплата алиментов составляла порядка 156 миллиардов рублей, уголовных дел возбуждалось 37,9 тысяч, а административных – 25 с половиной, то данное количество с учетом решения Верховного суда снизится. Мне кажется, Верховный суд исходил именно из этого. В том числе там есть два пункта, которые должны помочь привлечь к ответственности третьих лиц, как-то неуплата заработной платы работникам и неправильное неперечисление банковских средств, а именно алиментов. Нужно привлекать к ответственности банки и работодателей, в том числе с применением штрафных процентных ставок, чтобы предотвратить такую ситуацию», - сообщила адвокат.
Ранее экономист Василий Колташов в эфире НСН заявил, что алименты должны быть отрегулированы по размеру.
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