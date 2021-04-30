Адвокат призвала создать эскроу-счета для перечисления элементов

Те, кому положены алименты, должны быть обеспечены суммой прожиточного минимума, считает адвокат Людмила Айвар.

Государство должно позаботиться, чтобы неполучающие алименты имели некие средства к существованию от государства, заявила лидер движения «За права женщин России», почётный адвокат России Людмила Айвар в пресс-центре НСН.

Адвокат: банки и работодатели должны нести ответственность за «алиментщика»
«Поскольку государство говорит об уважительных причинах за неуплату алиментов, то государство должно позаботиться, чтобы неполучающие алименты, будь то дети, у которых есть мать или отец, или нетрудоспособные родители, у которых есть трудоспособные дети, получали некие средства к существованию от государства. Чтобы они могли быть обеспечены некоторой суммой прожиточного минимума, чтобы не оставаться без средств к существованию. Но у нас, к тому же, не существует контроля расходования денежных средств, предназначенных для выплаты алиментов. Есть ситуации, когда женщины получают средства на своих детей, а тратят на себя. Нужно комплексно подходить к проблеме. У нас сейчас появились счета эскроу для совершения сделок с недвижимостью. Почему бы государству не позаботиться об открытии самостоятельных счетов для перечисления туда алиментов на содержание детей? А органы опеки контролировали бы их расходование», - рассказала Айвар.

Ранее экономист Василий Колташов в эфире НСН заявил, что алименты должны быть отрегулированы по размеру.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Верховный Суд РФАлименты
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