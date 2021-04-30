Родительский комитет: Нужны госгарантии для получателей алиментов

Необходимо создать государственный механизм гарантий для семьи с ребенком, у которых нет одного родителя, рассказал исполнительный директор Национального Родительского Комитета Юрий Оболонский в пресс-центре НСН.

«Я постоянно слышу, что идет разделение неплательщиков алиментов на мужчин и женщин. Для меня это в первую очередь плательщики, те, кто обеспечивает ребенка финансами на проживание. В семье без денег прожить нельзя. Поэтому разделение на мужчин и женщин корежит сознание, и я предлагаю от него уходить. Важно начать разговаривать о государственном механизме, который разрешит вопрос алиментов. Я считаю, что государство должно взять на себя эту ответственность, поскольку и женщинам, и мужчинам, особенно если речь идет о малообеспеченных семьях, очень сложно заниматься юридическими проблемами, отслеживать любого должника, особенно того, который принципиально не хочет содержать своего ребенка, которого он вырастил, решил бросить и теперь не собирается финансово обеспечивать. Я вообще таких людей за людей не считаю, потому что они обрекают ребенка на выживание. Необходимо создать государственный механизм гарантий для семьи с ребенком, у которых нет одного родителя. И не важно, по какой причине тот или иной родитель не платит. Надо обращать внимание не на причину развода, а на ребенка», - заявил Оболонский.

Ранее экономист Василий Колташов в эфире НСН заявил, что алименты должны быть отрегулированы по размеру.

