«Мужчин не так много»: «Союз отцов» раскрыл статистику неуплаты алиментов
30 апреля 202114:52
В Союзе отцов считают, что в России должен появиться государственный алиментный фонд
Число «уклонистов» от уплаты алиментов не такое уж большое среди мужчин в процентном соотношении, сообщил председатель Всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Соленов в пресс-центре НСН.
«Из тех ста процентов неплательщиков алиментов 22% – женщины, и 78% – мужчины. А если посмотреть на количественную составляющую, то у нас 650 тысяч одиноких отцов и пять с лишним миллионов - женщин . И получается, что число уклонистов от уплаты алиментов не такое уж большое среди мужчин в процентном соотношении. Поэтому здесь важно, чтобы появился государственный алиментный фонд, который бы обеспечивал право ребенка на существование», - считает эксперт.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН призвал отправлять неплательщиков алиментов в трудовые лагеря.
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30 апреля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru