Айвар предложила лишать пенсий неплательщиков алиментов

По мнению адвоката Людмилы Айвар, алименты за «уклонистов» должно платить государство, а потом вычитать эти средства из их пенсий. 

Государство должно обеспечить детей неплательщиков алиментов, а деньги вычесть из пенсии неплательщика, считает лидер движения «За права женщин России», почётный адвокат России Людмила Айвар. Об этом она заявила на пресс-конференции НСН.

«Что касается злобных неплательщиков алиментов, то я думаю, что если они не обеспечивают по неуважительным причинам своих детей, тогда государство должно взять на себя обязанность обеспечивать этих детей. А вот когда они уйдут на пенсию, из этой пенсии вычитать те деньги, которые государство будет тратить на их детей. Посмотрим, как они будут жить в своем пенсионном возрасте», - предложила адвокат.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН призвал отправлять неплательщиков алиментов в трудовые лагеря.

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ФОТО: НСН
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