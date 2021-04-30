Айвар предложила лишать пенсий неплательщиков алиментов
По мнению адвоката Людмилы Айвар, алименты за «уклонистов» должно платить государство, а потом вычитать эти средства из их пенсий.
Государство должно обеспечить детей неплательщиков алиментов, а деньги вычесть из пенсии неплательщика, считает лидер движения «За права женщин России», почётный адвокат России Людмила Айвар. Об этом она заявила на пресс-конференции НСН.
«Что касается злобных неплательщиков алиментов, то я думаю, что если они не обеспечивают по неуважительным причинам своих детей, тогда государство должно взять на себя обязанность обеспечивать этих детей. А вот когда они уйдут на пенсию, из этой пенсии вычитать те деньги, которые государство будет тратить на их детей. Посмотрим, как они будут жить в своем пенсионном возрасте», - предложила адвокат.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН призвал отправлять неплательщиков алиментов в трудовые лагеря.
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