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Неизбежная вакцинация. Свобода выбора или коллективный иммунитет?

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Начало конференции

12:00

21 июня 2021

21.06.2021 состоится пресс-конференция, посвящённая вакцинации от COVID-19 в России.

21.06.2021 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: Неизбежная вакцинация. Свобода выбора или коллективный иммунитет?

Несмотря на все заверения врачей и должностных лиц, в России, хоть и частично, но всё же вводится обязательная вакцинация. В Кремле продолжают настаивать, что в России нет обязательной вакцинации, однако регионы начинают копировать «московские меры». Так, сначала в столице объявили об обязательной вакцинации 60% работников сферы услуг. Затем отдельные категории граждан обязали к вакцинации в Московской, Кемеровской, Сахалинской областях, а также в Туле. Ответственность за вакцинацию возложили на бизнес, которому за несоблюдение новых правил теперь грозят штрафы и санкции вплоть до 1 млн рублей и приостановления деятельности. Меры оказались эффективными, и только в Москве запись на вакцинацию за последние дни выросла в 4 раза. По мнению столичных властей, обязательная вакцинация может занять до двух месяцев. В то же время, многие юристы и правозащитники усомнились в законности вводимых мер, заявляя, что они «не совсем оправданы».

В ходе пресс-конференции ее участники расскажут о ходе вакцинации в России, дадут правовую оценку ее обязательности и обсудят сроки ее проведения.

Участники пресс-конференции:

  • Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко;
  • Руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра им. Гамалеи, разработавшего вакцину Спутник V Владимир Гущин;
  • Председатель Московского Красного Креста, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцинация
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