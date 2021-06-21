Адвокат рассказал, почему МВД не искоренило поддельные сертификаты о вакцинации
Игорь Трунов призвал подключать общественность в борьбе с подделкой документов о вакцинации, потому что правоохранительные органы не уделяют проблема должного внимания.
Правоохранительную систему не волнует мелкое хулиганство, к которому можно отнести и подделку документов, заявил председатель Московского Красного Креста, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов на пресс-конференции в НСН.
«Потому что статья 327 Уголовного кодекса о подделке документов не относится к категории тяжких, это на уровне мелкого хулиганства, и правоохранительная система на наименее тяжкие статьи не очень реагирует. Это беда нашей правоохранительной системы: "Бьёт? Пока не убил, не поедем". Но это говорит о том, что должно и гражданское общество подключаться. Где, например, Красный Крест в этой системе? Правительство Москвы выступает самостоятельно и рассчитывает на свои ресурсы, а нужно задействовать гражданское общество», - заявил Трунов.
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко на пресс-конференции в НСН поддержала правозащитника и заявила, что необходимо привлекать волонтеров.
«Волонтеры могут передавать на горячую линию прокураторы информацию о сайтах, которые предлагают подделку таких документов», - отметила она.
Ранее Татьяна Кусайко на пресс-конференции в НСН заявила, что необходимо мотивировать людей вакцинироваться и предложила сделать день вакцинации выходным.
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