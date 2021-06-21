Трунов призвал обязать врачей вакцинироваться
Адвокат считает, что мера будет способствовать ускорению процесса вакцинации.
Врачи должны вакцинироваться в обязательном порядке, заявил председатель Московского Красного Креста, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов на пресс-конференции в НСН.
«На сегодняшний день никого формально заставить принудительно вакцинироваться нельзя. Поэтому во всем мира принята концепция свободы вакцинирования с ограничением тех, кто не хочет вакцинироваться. У нас эта система имеет определённые изъяны и недоработки в правовом регулировании. В США в законе прописано, что обязательное вакцинирование соответствует Конституции. И решение ЕСПЧ, которое говорит о том, что обязательное вакцинирование в отношение отдельных групп – нормальное явление вплоть до того, что их можно штрафовать», - отметил адвокат.
По его словам, врачи должны вакцинироваться первыми и продемонстрировать, что это безопасно, а не распространять негативную информацию о вакцинах.
«Что у нас говорят врачи? Что мы сами боимся вакцинироваться, потому что не знаем последствий. То есть сами не в полном объеме вакцинируются, распространяют негативную информацию. Это недоработка. Так что нужно взять пример с решения ЕСПЧ – обязательное вакцинирование врачей и недопущения вот этой негативной информации, когда они не знают, что посоветовать пациентам. Врачи должны в первую очередь вакцинироваться!», - уверен адвокат.
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко на пресс-конференции в НСН согласилась с адвокатом и призвала отстранять от работы тех медработников, которые откажутся от вакцинации.
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