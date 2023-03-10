13.03.2023 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Нейросети открывают путь к бессмертию»

То, что раньше можно было наблюдать лишь в научно-фантастическом кино, стало возможно с помощью активно развивающейся технологии нейросетей. В США исследователи из Массачусетского технологического института работают над проектом «Цифровое бессмертие». Специалисты хотят научить нейросети «заменять» людей после смерти. Уже сейчас нейронные сети могут использоваться в медицинских исследованиях и в лечении. Например, они могут использоваться для анализа медицинских данных и выявления рисковых факторов, связанных с заболеваниями, а также для разработки индивидуальных планов лечения.

Также сегодня искусственный интеллект начал активно заниматься творчеством. Как сообщается, сейчас в России снимается сериал по сценарию, написанному нейросетью. А на Amazon начали продавать книги и сказки, написанные нейросетью ChatGPT.

Впервые, во время пресс-конференции НСН будет проведен эксперимент, демонстрирующий создание цифровой копии человека.

Участники пресс-конференции:

Маркетинг и контент-директор TexTerra Александр Монахов;

Президент Союза адвокатов России, профессор, доктор юридических наук Игорь Трунов;

Врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Какие технологические ограничения существуют в создании цифровой копии личности?

Какие эмоции и чувства могут быть переданы в цифровую копию личности?

Какие этические и юридические вопросы возникают в связи с созданием цифровой копии личности?

Каковы последствия для психического здоровья и эмоционального благополучия создания цифровой копии личности?

Не нарушают ли такие технологии божественный порядок и не могут ли вести к нарушению естественных циклов жизни и смерти?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

