«Убийственная тема»: Психиатр осудил воссоздание цифровых копий умерших людей

Александр Федорович назвал подобную практику неэтичной – это негативно влияет на психику родственников человека. 

Воссоздание копии умершего человека может спровоцировать серьезные психические расстройства у его близких, заявил врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович в пресс-центре НСН.

«Пару лет назад одна из корейских компаний предложила программу воссоздания копии умершего человека. Для меня это убийственная тема, уровень трагизма подобного мероприятия настолько велик, что продавать людям идею последующего посмертного взаимодействия, который был для этих людей очень дорог, это настолько аморально. Это коммерческая составляющая. Это влияет на психику, спровоцировать может все что угодно, вопрос разрушительности для меня не вопрос», - отметил он.

Ранее маркетинг и контент-директор TexTerra Александр Монахов в пресс-центре НСН рассказал о принципах работы нейросетей.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ТехнологииНаукаИскусственный Интеллект
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