«Убийственная тема»: Психиатр осудил воссоздание цифровых копий умерших людей
Александр Федорович назвал подобную практику неэтичной – это негативно влияет на психику родственников человека.
Воссоздание копии умершего человека может спровоцировать серьезные психические расстройства у его близких, заявил врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович в пресс-центре НСН.
«Пару лет назад одна из корейских компаний предложила программу воссоздания копии умершего человека. Для меня это убийственная тема, уровень трагизма подобного мероприятия настолько велик, что продавать людям идею последующего посмертного взаимодействия, который был для этих людей очень дорог, это настолько аморально. Это коммерческая составляющая. Это влияет на психику, спровоцировать может все что угодно, вопрос разрушительности для меня не вопрос», - отметил он.
Ранее маркетинг и контент-директор TexTerra Александр Монахов в пресс-центре НСН рассказал о принципах работы нейросетей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+10 268 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+9 476 / сут.
- Песков оценил желание Папы Римского посетить Россию
- СМИ сообщили о «невиданных» потерях среди украинских военных
- Кремль анонсировал встречу Путина и Кадырова в понедельник, 13 марта
- СМИ: Костомарова готовят к очередной операции
- Песков заявил, что G20 более полно отражает ситуацию в экономике
- Песков не стал комментировать информацию о визите Си Цзиньпина в Москву
- Песков: Россия военным путем достигнет своих целей на Украине
- В России начался сезон лесных пожаров
- Минпросвещения поддержало введение значков как атрибута школьной формы
- «От Крида до Хованского»: Мизулина обвинила 24-х блогеров в незаконной рекламе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru