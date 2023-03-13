«Трансгендеры и небинары?»: Создание цифровых клонов не должно скатиться в безобразие

Со своей стороны, президент Союза адвокатов России, профессор, доктор юридических наук Игорь Трунов отметил, что соответствующий кодекс этики уже принят, «безобразия» не будет.

«В 2021 году принят национальный кодекс этики в сфере искусственного интеллекта. Этическая составляющая идет параллельно и затрагивает все эти вопросы, чтобы мы не скатились в безобразие», - сказал он в пресс-центре НСН.

Ранее маркетинг и контент-директор TexTerra Александр Монахов в пресс-центре НСН рассказал и показал, как работает нейросеть на бытовом уровне.

