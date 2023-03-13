«Трансгендеры и небинары?»: Создание цифровых клонов не должно скатиться в безобразие
Врач-психиатр Александр Федорович и адвокат Игорь Трунов обсудили этические моменты создания цифровой копии человека.
Если нейросеть сможет массово создавать цифровые копии человека, планета через какое-то время будет «населена» бездушными клонами, заявил врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович в пресс-центре НСН.
«Любой, кто обладает достаточной суммой, сможет себя скопировать, себя, своих близких и так далее. А почему должен быть один клон? Если я считаю, что мне надо сделать четыре клона или двенадцать. Нас ждут трансгендерные клоны, небинарные личности. В какой-то момент планета будет населена бездушными клонами, которые могут взаимодействовать друг с другом. Здесь много еще неожиданного, но вполне прогнозируемого. Должен наступить какой-то предел, после которого все это рухнет», - заметил Федорович.
Со своей стороны, президент Союза адвокатов России, профессор, доктор юридических наук Игорь Трунов отметил, что соответствующий кодекс этики уже принят, «безобразия» не будет.
«В 2021 году принят национальный кодекс этики в сфере искусственного интеллекта. Этическая составляющая идет параллельно и затрагивает все эти вопросы, чтобы мы не скатились в безобразие», - сказал он в пресс-центре НСН.
Ранее маркетинг и контент-директор TexTerra Александр Монахов в пресс-центре НСН рассказал и показал, как работает нейросеть на бытовом уровне.
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