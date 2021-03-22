24.03.2021 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: Неделя 4/3. Когда россияне смогут меньше работать?

В Госдуме заявили о неизбежности перехода на четырёхдневную рабочую неделю в России уже к концу этого десятилетия. Так, по мнению законодателей, переход начнётся уже в ближайшее время и, возможно, сперва коснётся только женщин. О подобных реформах ещё в феврале заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Инициативу поддержал и общественный омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин, предложив протестировать её на компаниях-добровольцах. Однако сами предприниматели, как сообщают СМИ, не горят идеей о переходе на четырёхдневную рабочую неделю. По мнению бизнеса, идея утопична, а разделение труда по гендерному типу и вовсе «шаг назад».

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут о перспективах перехода России на четырёхдневную рабочую неделю.

Участники пресс-конференции:

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов;

Первый зампредседателя комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Общественной палаты РФ, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

