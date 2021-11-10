17.11.2021 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Не взлетим, так поплаваем. Проезд по QR-коду»

По сообщениям СМИ в ноябре в некоторых регионах России нужно будет предъявлять QR-код вакцинации, как на наземный, так и на воздушный виды транспорта. Например, в Татарстане с 20 ноября жители республики смогут воспользоваться общественным транспортом только при наличии QR-кода или справки о медотводе от вакцинации, а с 23 ноября QR-код потребуется при посадке на авиатранспорт по всем направлениям Камчатского края и на часть междугородных маршрутов автобусов. В Хабаровском крае с 7 ноября такие коды станут обязательными для использования междугороднего автомобильного и железнодорожного транспорта на территории региона. Введут проверку QR-кодов и в здании международного аэропорта Хабаровска, а с декабря уже и при продаже авиабилетов.

Как изменится транспортная отрасль?

Готова ли она к введению QR-кодов при покупке и проверке билетов?

Как технически будет осуществляться продажа билетов на наземный и воздушный транспорт для тех, у кого есть qr-код?

Ожидаются ли убытки в связи с введением QR-кодов на транспорте?

Эти и другие вопросы в ходе пресс-конференции обсудят участники:

Юрист, действительный член Российского Союза Юристов, член Правления Российского Союза Туриндустрии, председатель Правовой комиссии РСТ Георгий Мохов ;

; Заслуженный пилот России, бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник ;

; Член Общественной Палаты России, Председатель общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

