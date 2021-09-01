3.09.2021 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Не на траве, так на песке. Как сборная России по пляжному футболу выигрывает чемпионаты мира»?

Пока большой российский футбол стремительно теряет позиции, сборная России по пляжному футболу выиграла чемпионат мира 2021 года. Сборная России уже трёхкратный чемпион мира по пляжному футболу, а так же в активе россиян две бронзы первенства планеты. И всё это при том, что в России нет огромных центров, где занимаются пляжными видами спорта. Даже арена в "Лужниках", которая приняла чемпионат мира, — временная.

В ходе пресс-конференции её участники расскажут, как проходил чемпионат мира по пляжному футболу, а также раскроют, как проходит подготовка к пляжным видам спорта в российских климатических условиях и, как нашим пляжникам удается добиваться высоких результатов?

Участники пресс-конференции:

Главный тренер сборной России по пляжному футболу, тренер сборной России чемпионов мира 2011, 2013, 2021 и бронзовых призёров чемпионатов мира 2015 и 2019 Михаил Лихачёв;

Чемпион мира 2021 по пляжному футболу, лучший бомбардир сборной России на чемпионате мира 2021, бронзовый призер чемпионата мира 2019 Борис Никоноров;

Президент клуба истории и статистики спорта Александр Любимов.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

