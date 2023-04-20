21.04.2023 в 15.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Не больше миллиона. Как депутаты хотят контролировать наличные средства россиян?»

По данным Центробанка, на начало текущего года на руках у россиян находится 16,4 трлн наличности, что на 2,3 трлн рублей больше прошлогоднего уровня. Эксперты сообщают, что за последние годы данный показатель максимальный. Предыдущий рекорд был зафиксирован 1 марта 2022 года, когда объем наличности в России достиг 15,82 трлн рублей.

На днях в СМИ появилась информация о том, что депутат Госдумы Анатолий Вассерман подготовил законопроект, согласно которому россияне, хранящие наличные в рублях и валюте в сумме свыше 1 млн рублей, должны сообщить об этом налоговикам, а также объяснить происхождение средств. Иначе накопленные средства подлежат конфискации и гражданина ждет штраф, в два раза превышающий сумму хранимых таким образом денег. Однако, Минфин не поддержал идею о декларировании наличных от миллиона рублей.

В ходе пресс-конференции участники расскажут:

Как много сегодня наличных на руках у россиян?

Почему граждане стали предпочитать наличные деньги?

Как ситуация с наличкой отражается на банковском секторе?

Какое будущее у цифрового рубля?

Как он изменит российскую экономику?

Во что сегодня инвестируют граждане России?

Нужно ли обязывать граждан декларировать средства выше миллиона рублей?

Участники пресс-конференции:

Вассерман Анатолий Александрович депутат Госдумы РФ;

депутат Госдумы РФ; Кирьянов Артем Юрьевич заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков;

заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков; Змиев Евгений Евгеньевич экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями, член Советов директоров ряда российских компаний.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 15:00



Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

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Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



