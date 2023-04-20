21.04.2023 в 15.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Не больше миллиона. Как депутаты хотят контролировать наличные средства россиян?»
По данным Центробанка, на начало текущего года на руках у россиян находится 16,4 трлн наличности, что на 2,3 трлн рублей больше прошлогоднего уровня. Эксперты сообщают, что за последние годы данный показатель максимальный. Предыдущий рекорд был зафиксирован 1 марта 2022 года, когда объем наличности в России достиг 15,82 трлн рублей.
На днях в СМИ появилась информация о том, что депутат Госдумы Анатолий Вассерман подготовил законопроект, согласно которому россияне, хранящие наличные в рублях и валюте в сумме свыше 1 млн рублей, должны сообщить об этом налоговикам, а также объяснить происхождение средств. Иначе накопленные средства подлежат конфискации и гражданина ждет штраф, в два раза превышающий сумму хранимых таким образом денег. Однако, Минфин не поддержал идею о декларировании наличных от миллиона рублей.
В ходе пресс-конференции участники расскажут:
- Как много сегодня наличных на руках у россиян?
- Почему граждане стали предпочитать наличные деньги?
- Как ситуация с наличкой отражается на банковском секторе?
- Какое будущее у цифрового рубля?
- Как он изменит российскую экономику?
- Во что сегодня инвестируют граждане России?
- Нужно ли обязывать граждан декларировать средства выше миллиона рублей?
Участники пресс-конференции:
- Вассерман Анатолий Александрович депутат Госдумы РФ;
- Кирьянов Артем Юрьевич заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков;
- Змиев Евгений Евгеньевич экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями, член Советов директоров ряда российских компаний.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 15:00
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 5945437
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8