17.09.2020 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: Навальный пришел в себя: какая судьба ждёт «Северный поток-2»?

Ситуация вокруг «Северного потока-2» продолжает усложнятся параллельно с раскруткой политического скандала, связанного с возможным отравлением Алексея Навального. Западные СМИ отмечают множество санкционных способов остановки строительства газопровода Германией. Возможны отзыв выданных разрешений, давление со стороны лобби экоактивистов, введение ограничения на импорт российского газа или введение новых санкций со стороны Евросоюза и США. В Совете Федерации уверены, что Россия должна быть готова к санкциям, которые оправдают инцидентом с Навальным.

Сможет ли Россия закончить строительство «Северного потока-2»?

Учитывая вводимые санкции, останется ли экономически выгодным новый газопровод в Европу?

Какой финансовый ущерб от срыва строительства «Северного потока-2» понесёт Россия, а какой её западные партнёры?

Как России следует реагировать на новые санкции?

Сможет ли сам Навальный повлиять на санкции?

Участники пресс-конференции:

Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев;

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков;

Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД РФ Иван Сурма.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

