Пресс-конференция НСН: «Газпром» для достройки «Северного потока-2» собрал флот из четырех судов

Сейчас на строительстве «Северном потока-2» сконцентрировано четыре судна. Об этом на пресс-конференции НСН «Навальный пришел в себя: какая судьба ждёт «Северный поток-2»?» рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Там сейчас находится трубоукладчик «Академик Черский». А также трубоукладочная баржа «Фортуна». Летом туда подошли суда поддержки «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремет». Тем самым «Газпром» показывает что готов идти на нарушение запрета на достройку газопровода, который США ввели в декабре прошлого года. Но сейчас готовятся новые санкции, которые затронут уже Германию, - запрет на обслуживание, ввод в эксплуатацию и сертификацию трубопровода. И тогда Германии придется выбирать: либо исполнять собственные законы, либо выполнять санкции США», - сказал Юшков.

Ранее член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев рассказал НСН, что санкции США против «Северного потока-2» вызваны внешнеполитической активностью России

