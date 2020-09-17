Истории Скрипалей и Хашогги назвали противоядием против санкций из-за Навального

Бороться против санкций из-за отравления Навального Россия может при помощи прецедентов со Скрипалями и арабским журналистом Джамалем Хашогги. Такое мнение на пресс-конференции НСН «Навальный пришел в себя: какая судьба ждёт «Северный поток-2»?» высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Россия может настаивать на рассмотрении прецедентов. Есть история со Скрипалями. И есть история с журналистом Хашогги, которого агенты Саудовской Аравии убили в Турции, расчленили и растворили в кислоте. И саудитам за это ничего не было! Что до Скрипалей, то Великобритания настаивала на том, что имел место акт агрессии одного государства против другого. Но никаких реальных санкций не последовало. Только США ввели персональные санкции. Сейчас же произошла история с российским гражданином на российской территории. То есть это внутреннее дело. А санкции собираются ввести гораздо более суровые, запретить «Северный поток-2», - указал Юшков.

Ранее он рассказал, что сейчас на строительстве «Северном потока-2» сконцентрировано четыре судна.