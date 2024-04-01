2.04.2024 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Национализация против приватизации. Какие собственники не нравятся государству»?

С 2020 года число дел, в которых Генпрокуратура оспаривает результаты приватизации, выросло в восемь раз — это рекорд за все время наблюдений заявляют эксперты. Буквально на днях судебный пристав арестовал счета и активы на 100 трлн руб. по иску Генпрокуратуры России о взыскании имущества «Макфы» и аффилированных компаний в интересах государства. "Макфа" входит в топ-5 крупнейших в мире производителей макарон. Помимо бизнеса деприватизация может коснуться и простых граждан России. Так, в Торгово-промышленной палате уже предложили передать приватизированные квартиры малоимущих россиян в муниципальную собственность, а самих владельцев переселить в арендное субсидированное жилье. Что дальше?

В ходе пресс-конференции участники обсадят:

Сколько предприятий уже перешло из частной собственности под контроль государства?

Какие громкие дела сейчас рассматриваются в судах?

За что сегодня в России могут изъять приватизированное жилье?

Какова судебная практика последних лет по деприватизации?

Участники пресс-конференции:

Кирьянов Артём Юрьевич - заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков;

- заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков; Минеева Татьяна Вадимовна - Уполномоченный по защите прав предпринимателей в г. Москве;

- Уполномоченный по защите прав предпринимателей в г. Москве; Трунов Игорь Леонидович - адвокат, представляющий интересы Юревича и Белоусова (Макфа), президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук;

- адвокат, представляющий интересы Юревича и Белоусова (Макфа), президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук; Плахотнюк Вячеслав Александрович – Председатель комитета по правовым вопросам Международного конгресса промышленников и предпринимателей;

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму:

https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



