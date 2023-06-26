27.06.2022 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Наступит ли бизнес-оттепель: какое будущее ждет российские ТЦ и рестораны»

Отраслевые аналитики говорят, что на текущий момент торговые центры Москвы пустуют так, как не пустовали последние 14 лет. Например, в московских ТЦ зафиксировано рекордное число свободных площадей 14,5%, что стало рекордным показателем с 2009 года. По словам специалистов, существенный рост доли свободных помещений в последний раз наблюдался в 2015 году — тогда вакантность составляла 10%. Это связывали с первыми санкциями после присоединения Крыма. Однако посещаемость торговых центров стала стабилизироваться во многих регионах России. А в это время в ресторанах по всей России в июне 2023 года выросли цены. По данным Федерации рестораторов и отельеров России, меню в заведениях подорожало в среднем на 10%. Прогнозы не оптимистичны: эксперты сомневаются, что спустя время цены понизят.

Участники пресс-конференции:

Вице-президент Союза торговых центров: Россия Беларусь Казахстан Павел Люлин;

Гендиректор компаний «Этерна», «Шоколадница» Дмитрий Томилин;

Генеральный директор SimpleEstate Никита Корниенко.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Какова сегодня ситуация с посещаемостью ТЦ и ресторанов?

Как бизнес адаптируется к новым обстоятельствам?

На сколько падает прибыль?

Когда ситуация может восстановиться?

Планируется ли открытие новых торговых центров и ресторанов в ближайшее время?

Как e-commerce влияет на стрит-ритейл?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

