09.12. 2020 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Наследство Коломойского. Фейки и правда в борьбе за особняк с видом на Кремль».

В России вновь вспомнили об украинском олигархе Коломойском. Следственный комитет России расследует уголовное дело о крупном мошенничестве с элитной недвижимостью в центре Москвы, в котором фигурирует Игорь Коломойский. Потерпевшим по уголовному делу признан его бизнес-партнер, который якобы получил бизнес-центр на Поварской улице за долги.

В ходе пресс-конференции НСН, известные московские юристы готовы раскрыть подробности затяжной борьбы за особняк графини Бобринской.

Спикеры пресс-конференции:

Артур Шаповалов - магистр юриспруденции по международному праву, Партнер юридической фирмы «Шаповалов, Ляпунов, Зарицкий и Партнеры»

- магистр юриспруденции по международному праву, Партнер юридической фирмы «Шаповалов, Ляпунов, Зарицкий и Партнеры» Александр Асриянц - юрист в сфере налоговых и гражданских правоотношений, управляющий партнёр компании ООО «Юрбизнесконсалтинг»

- юрист в сфере налоговых и гражданских правоотношений, управляющий партнёр компании ООО «Юрбизнесконсалтинг» Андрей Зайцев – специалист-юрист в сфере административного и гражданского права, «Коллегия адвокатов № 5».





Коллеги, журналисты, у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)





