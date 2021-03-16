17.03.2021 в 17:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция Бари Алибасова-младшего на тему: «Наследие Алибасова, суд с Шукшиной и возвращение к бывшей жене»

Впервые за два месяца Бари Алибасову-старшему удалось самостоятельно встать с кровати после перелома ноги и двух позвонков. С восстановлением ему помогают не только врачи, но и его бывшая гражданская жена, мать его единственного сына – Елена Уронич, с которой знаменитый продюсер не так давно вновь сошёлся. В то же время, его законная жена Ольга Федосеева-Шукшина, по заявлениям его сына, снова «кинула» Бари Алибасова с разводом. Не смотря на проблемы со здоровьем, Алибасов-старший занимается сразу несколькими крупными проектами: съёмками документального фильма «Рождение советского шоу-бизнеса», открытие собственного фонда наследия, в попечительский совет которого уже приглашены Назарбаев, Пугачёва и Шаймиев, а также возрождение легендарной группы «Интеграл».

Какой ответ Бари Алибасов готовит Шукшиной?

Прогнозы по восстановлению Алибасова после перелома позвоночника

Судебные тяжбы с Юриным и Назаровым

Когда и с какой целью появится Фонд наследия Бари Алибасова?

Как проходят съёмки документального фильма о шоу-бизнесе с участием звёздного продюсера?

Участники пресс-конференции:

Сын Бари Каримовича Алибасова Бари Алибасов-младший;

Адвокат Александр Бенхин.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 17:30

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

8 (915) 023 10 49

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

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