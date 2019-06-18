Музыкальная пресс-конференция

ГЛАВНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ ГОДА – «НАШЕСТВИЕ-2019»

«20 лет за 1 день»

19 июня 2019 года в 16:00 во дворце культуры имени Горбунова – легендарной «Горбушке», с которой в 1999 году началась история главного приключения лета, пройдёт пресс-конференция, посвящённая фестивалю «НАШЕСТВИЕ-2019»

В этом году крупнейший всероссийский музыкальный фестиваль под открытым небом «НАШЕСТВИЕ» отметит свое 20-летие. Самый масштабный и посещаемый фестиваль в России и ближнем зарубежье в 2019 году соберет всех самых именитых музыкантов страны сразу на трёх сценах. По-настоящему космические масштабы Главное Приключение Года приобретёт благодаря сотрудничеству с «Роскосмосом».

В связи с юбилейной датой пресс-конференция фестиваля пройдет в формате pre-party с уникальной музыкальной программой. Специально для пресс-конференции артисты исполнят хиты отечественной рок-музыки. С помощью мультимедийной презентации гости смогут окунуться в 20-летнюю историю фестиваля. По традиции будут раскрыты главные секреты «НАШЕСТВИЯ-2019»:

Музыкальное наполнение и лучшие артисты

Важные инфраструктурные изменения и новации

Почему Роскосмос стал партнером «НАШЕСТВИЯ»

Как комфортно и быстро добраться до фестиваля

Расширяем границы: теперь четыре дня безудержного веселья

дня безудержного веселья Новые фишки юбилейного фестиваля



Всех гостей и представителей средств массовой информации ожидает торжественный фуршет и подарки от «НАШЕго Радио»!

Участники пресс-конференции:

Евгения Киселёва – генеральный директор «Мультимедиа Холдинга»

– генеральный директор «Мультимедиа Холдинга» Анастасия Рогожникова – программный директор радиостанции «НАШЕ Радио»

– программный директор радиостанции «НАШЕ Радио» Андрей Матвеев – заместитель генерального директора, продюсер фестиваля «НАШЕСТВИЕ 2019»

– заместитель генерального директора, продюсер фестиваля «НАШЕСТВИЕ 2019» Игорь Паньков – креативный директор радиостанции «НАШЕ Радио», ведущий утреннего шоу «Подъёмники»

Концерт:

Группа «ЗАТОЧКА» (с эксклюзивной программой)



Гости пресс-конференции:

Максим Кучеренко («Ундервуд»), Ольга Кормухина, Дмитрий «Snake» Хакимов, Андрей Бледный (25/17), Кэш («Слот»), Алексей Яшин («Casual»), Александр Муратаев (Российский иллюзионист, фокусник и телеведущий), Андрей Дроздов («самый красивый библиотекарь России»), Алексей Кочемасов (Пилот «Лётчик Лёха»), ST (рэп-исполнитель), Игорь Журавлёв («Альянс»), Иван Демьян (7Б), Филипп Кружков («Моды») и многие другие.



Место проведения: Дворец культуры имени Горбунова

Адрес: г.Москва, Новозаводская ул., 27

Тайминг:

16:00 – сбор гостей, Welcome фуршет, фотовыставка

17:00 – начало пресс-конференции

18:00-18:30 – пресс-подходы. Фуршет

18:30 -19:00 – концерт



Контакты для аккредитации и дополнительной информации:

Аккредитация журналистов осуществляется по почте: otsurikov@nsn.fm и по телефону +7 916 107 7734

Подача заявок не позднее 18.06.2019 г.

