НАШЕСТВИЕ-2019: 20 лет за 1 день
Информация
Начало конференции
16:00
19 июня 2019
Адрес проведения
г. Москва, Новозаводская ул., 27
аккредитация журналистов7 916 107 7734 otsurikov@nsn.fm
19.06.2019 состоится пресс-конференция организаторов фестиваля "НАШЕСТВИЕ 2019"
Музыкальная пресс-конференция
ГЛАВНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ ГОДА – «НАШЕСТВИЕ-2019»
«20 лет за 1 день»
19 июня 2019 года в 16:00 во дворце культуры имени Горбунова – легендарной «Горбушке», с которой в 1999 году началась история главного приключения лета, пройдёт пресс-конференция, посвящённая фестивалю «НАШЕСТВИЕ-2019»
В этом году крупнейший всероссийский музыкальный фестиваль под открытым небом «НАШЕСТВИЕ» отметит свое 20-летие. Самый масштабный и посещаемый фестиваль в России и ближнем зарубежье в 2019 году соберет всех самых именитых музыкантов страны сразу на трёх сценах. По-настоящему космические масштабы Главное Приключение Года приобретёт благодаря сотрудничеству с «Роскосмосом».
В связи с юбилейной датой пресс-конференция фестиваля пройдет в формате pre-party с уникальной музыкальной программой. Специально для пресс-конференции артисты исполнят хиты отечественной рок-музыки. С помощью мультимедийной презентации гости смогут окунуться в 20-летнюю историю фестиваля. По традиции будут раскрыты главные секреты «НАШЕСТВИЯ-2019»:
- Музыкальное наполнение и лучшие артисты
- Важные инфраструктурные изменения и новации
- Почему Роскосмос стал партнером «НАШЕСТВИЯ»
- Как комфортно и быстро добраться до фестиваля
- Расширяем границы: теперь четыре дня безудержного веселья
- Новые фишки юбилейного фестиваля
Всех гостей и представителей средств массовой информации ожидает торжественный фуршет и подарки от «НАШЕго Радио»!
Участники пресс-конференции:
- Евгения Киселёва – генеральный директор «Мультимедиа Холдинга»
- Анастасия Рогожникова – программный директор радиостанции «НАШЕ Радио»
- Андрей Матвеев – заместитель генерального директора, продюсер фестиваля «НАШЕСТВИЕ 2019»
- Игорь Паньков – креативный директор радиостанции «НАШЕ Радио», ведущий утреннего шоу «Подъёмники»
Концерт:
- Группа «ЗАТОЧКА» (с эксклюзивной программой)
Гости пресс-конференции:
Максим Кучеренко («Ундервуд»), Ольга Кормухина, Дмитрий «Snake» Хакимов, Андрей Бледный (25/17), Кэш («Слот»), Алексей Яшин («Casual»), Александр Муратаев (Российский иллюзионист, фокусник и телеведущий), Андрей Дроздов («самый красивый библиотекарь России»), Алексей Кочемасов (Пилот «Лётчик Лёха»), ST (рэп-исполнитель), Игорь Журавлёв («Альянс»), Иван Демьян (7Б), Филипп Кружков («Моды») и многие другие.
Место проведения: Дворец культуры имени Горбунова
Адрес: г.Москва, Новозаводская ул., 27
Тайминг:
16:00 – сбор гостей, Welcome фуршет, фотовыставка
17:00 – начало пресс-конференции
18:00-18:30 – пресс-подходы. Фуршет
18:30 -19:00 – концерт
Контакты для аккредитации и дополнительной информации:
Аккредитация журналистов осуществляется по почте: otsurikov@nsn.fm и по телефону +7 916 107 7734
Подача заявок не позднее 18.06.2019 г.