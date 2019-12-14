14-15 декабря в стенах легендарного ДК «Горбунова» выступят музыканты, которые 20 лет назад выходили на сцену первого фестиваля «НАШЕСТВИЕ». В 2019 году крупнейший всероссийский фестиваль под открытым небом масштабно отметил свой юбилей.

Фестиваль-первопроходец, фестиваль с историей - всё это про «НАШЕСТВИЕ». В год 20-летия мы хотим оглянуться назад и вспомнить, каким было самое первое «НАШЕСТВИЕ» в стенах легендарной «Горбушки». Приглашаем поздравить «НАШЕ Радио» с Днём рождения и присоединиться к нам в этом увлекательном путешествии под названием «НАШЕСТВИЕ. 20 ШАГОВ В ИСТОРИЮ» вместе с артистами, которые стали первым шагом в истории фестиваля: Линда, Trubetskoy, МультFильмы, Zdob Si Zdub, Сергей Бобунец, S.P.O.R.T., Маша и Медведи, PEP-SEE, Запрещённые Барабанщики, Леприконсы, TOTAL и другие.

Аккредитация на концерт «НАШЕСТВИЕ. 20 ШАГОВ В ИСТОРИЮ» осуществляется только на основании анонсирующего материала или при наличии официального гарантийного письма, заверенного руководителем СМИ, с датой выхода и форматом пост-материала.





Информация о фестивале:

«НАШЕСТВИЕ» – крупнейший российский фестиваль под открытым небом, является самым масштабным и посещаемым ежегодным фестивалем в России и ближнем зарубежье. Проводится с 1999 года. Основан радиостанцией «НАШЕ Радио».

«НАШЕСТВИЕ» – это мультиформатный музыкальный нон-стоп, где есть место и легендарным, и молодым исполнителям.

С 2009 года «Главное приключение года» обрело постоянную «прописку» – Большое Завидово в Тверской области. Огромная территория, расположенная в живописных местах Тверской области, находится в 10 км от федеральной трассы «Москва – Санкт-Петербург» и в 3 км от железнодорожной платформы «Конаковский Мох».

«НАШЕСТВИЕ» стремится стать одним из самых комфортных по условиям пребывания из всех подобных открытых мероприятий не только в России, но и за рубежом. Это обеспечивается созданием в полевых условиях колоссальной по объёму инфраструктуры. Каждый год организаторы делают всё, чтобы бытовые условия для всех категорий зрителей становились более комфортными, а развлекательная программа – разнообразней и интереснее.

Аккредитация СМИ:



Цуриков Олег otsurikov@nsn.fm, +7 (916) 107-77-34

