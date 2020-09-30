1.10.2020 состоится пресс-конференция, посвящённая конфликту в Нагорном Карабахе.
1.10.2020 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: «Нагорный Карабах: Ещё один конфликт для России»
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян 27 сентября объявил о введении положения в связи с военными действиями на территории республики. По заявлениям НКР, среди гражданского населения Карабаха в результате наступления вооружённых сил Азербайджана были раненые и убитые. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, заявил, что бои в Нагорном Карабахе прекратятся, как только Армения выведет войска с «оккупированных территорий». Армянская же сторон в лице главы правительства республики Николы Пашинян заявляет об угрозе существованию армянского народа и об обстрелах азербайджанской артиллерией населенных пунктов в НКР. Кроме того, в разрешении армяно-азербайджанского конфликта заинтересованы и другие страны. Так, Турция заявила, что готова воевать за интересы Азербайджана, а Россия предложила посредничество для урегулирования ситуации.
- Что столько лет не даёт утихнуть конфликту в Нагорном Карабахе?
- Какова роль Турции в этом конфликте?
- Сможет ли Россия стать парламентёром между Азербайджаном и Арменией?
- Как помочь установить перемирие?
- Как конфликт в Карабахе влияет на российскую экономику?
Участники пресс-конференции:
- Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин;
- Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков;
- Руководитель департамента стран СНГ Института политических исследований, политолог Алексей Бычков.
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8
- (Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)