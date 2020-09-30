1.10.2020 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: «Нагорный Карабах: Ещё один конфликт для России»

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян 27 сентября объявил о введении положения в связи с военными действиями на территории республики. По заявлениям НКР, среди гражданского населения Карабаха в результате наступления вооружённых сил Азербайджана были раненые и убитые. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, заявил, что бои в Нагорном Карабахе прекратятся, как только Армения выведет войска с «оккупированных территорий». Армянская же сторон в лице главы правительства республики Николы Пашинян заявляет об угрозе существованию армянского народа и об обстрелах азербайджанской артиллерией населенных пунктов в НКР. Кроме того, в разрешении армяно-азербайджанского конфликта заинтересованы и другие страны. Так, Турция заявила, что готова воевать за интересы Азербайджана, а Россия предложила посредничество для урегулирования ситуации.

Что столько лет не даёт утихнуть конфликту в Нагорном Карабахе?

Какова роль Турции в этом конфликте?

Сможет ли Россия стать парламентёром между Азербайджаном и Арменией?

Как помочь установить перемирие?

Как конфликт в Карабахе влияет на российскую экономику?

Участники пресс-конференции:

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин;

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков;

Руководитель департамента стран СНГ Института политических исследований, политолог Алексей Бычков.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8