Названо число турецких F-16 у Азербайджана

Факт присутствия турецких истребителей F-16 на территории Азербайджана неоспорим, заявил на пресс-конференции НСН «Нагорный Карабах: Ещё один конфликт для России» первый зампредседателя комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Остро стоит вопрос подтверждения или неподтверждения факта, что армянский штурмовик Су-25 был сбит турецким самолётом F-16 – потому что F-16 не состоят на вооружении ВС Азербайджана и совершенно точно находятся на азербайджанской территории. Я даже точнее скажу: шесть F-16 в Гяндже и 12 в Нахичевани. Турецких самолётов! Участвуют они в боевых действиях или находятся на земле с момента турецко-азербайджанских учений – это уже второй вопрос», - отметил он.

Ранее Затулин призвал жёстко отреагировать на блокаду Армении, к которой присоединились Грузия и Иран.

