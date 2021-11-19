22.11.2021 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Мягкая» сила России. Борьба за сохранение семейных ценностей»

В России стали предлагать все больше законодательных инициатив по теме института семьи, особенно после выступления Владимира Путина на онлайн-форуме «Давосская повестка дня 2021». Тогда президент отметил, что России дороги такие традиционные ценности, как семья, потому что социальный и ценностный кризис уже оборачивается негативными демографическими последствиями, из-за которых человечество рискует потерять целые цивилизационные и культурные материки. Активная работа ведется на всех уровнях власти, например, на этой неделе Правительство одобрило законопроект о расширении прав отцов на маткапитал, а Госдума приняла закон, освобождающий семьи с детьми от НДФЛ при продаже жилья для улучшения жилищных условий. Также в скором времени в России изменят правила назначения пособий для малоимущих семей.

В ходе пресс-конференции спикеры обсудят вопросы возможного реформирования как российского, так и международного законодательства в части определения правосубьектности семьи и защиты традиционных ценностей в мире. А так же будет презентована новая монография доцента МГИМО, кандидата политических наук Кирилла Коктыша «Дискурс рационализма, свободы и демократии».

Участники пресс-конференции:

Кирилл Коктыш - доцент Кафедры политической теории МГИМО МИД РОССИИ;

- доцент Кафедры политической теории МГИМО МИД РОССИИ; Инга Юмашева - член Совета по внешней и оборонной политики, член Российского совета по международным делам, председатель Башкирского отделения «Союза православных женщин», эксперт Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, член Гиппократовского форума;

- член Совета по внешней и оборонной политики, член Российского совета по международным делам, председатель Башкирского отделения «Союза православных женщин», эксперт Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, член Гиппократовского форума; Сергей Судаков - политолог, член-корреспондент Академии Военных Наук Российской Федерации;

- политолог, член-корреспондент Академии Военных Наук Российской Федерации; Александр Ротарь - общественный деятель, политик.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00

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