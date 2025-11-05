65-летний юбилей Армена Григоряна и 42-ой День Рождения группы «Крематорий»

10.11.2025 в 13.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция к 65-летнему юбилею Армена Григоряна и 42-ому Дню Рождения группы «Крематорий»

24 ноября 2025 года солисту и автору многих песен группы «Крематорий2 исполнится 65 лет. Два дня подряд легендарные рокеры будут праздновать юбилей солиста и 42-ой День Рождения группы уникальными концертами в ДК «Горбунова», где в шоу будут задействованы каскадёры театра «Антигравитация». Здесь будут соединены акробатическое искусство, современная хореография, передовые высокие технологии и мультимедийные декорации. Уникальный 100-метровый 3D-экран, он же медиа-сцена будет главной декорацией шоу. Армен Григорян в образе странника по собственной жизни, покажет зрителям эпохи своего творчества, а сами музыканты легендарной группы «Крематорий» выступят с лучшими хитами всех лет и новыми «боевиками».

В ходе пресс-конференции Армен Григорян поделится эксклюзивной информацией о планах группы и программе уникального шоу в Москве, а также ответит на следующие вопросы:

Что нового представит группа «Крематорий» слушателям в этом году?

Кто из звезд будет выступать в этом году?

Какие тренды «русского» рока можно отметить в этом году?

Как трансформировалось творчество группы за 42 года?

Какие ценности сегодня транслирует рок?

Как молодое поколение реагирует на рок?

Откуда берете вдохновение для новых шоу?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

