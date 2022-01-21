26.01.2022 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Мусорная реформа в России и ее последствия»

Культурная столица России стала лидером по загрязнённости и утопает в мусоре: улицы города окутаны зловонным запахом, бегают грызуны. Пока одни петербуржцы готовили коллективную петицию, музыканты уже успели отразить эту ситуацию в своих песнях. Как выяснилось, не все регионы были готовы к глобальным изменениям. На данный момент под Екатеринбургом власти выбирают площадку для мусорного полигона, а в это время жители Башкирии и Благовещенска выступают против его строительства на их территории.

Москвичи столкнулись с повышением цен за вывоз мусора, а у российских предприятий, использующих свинец могут возникнуть перебои в поставках отечественного металла с 1 марта благодаря нововведениям.

В ходе пресс-конференции участники планируют обсудить:

Почему Санкт-Петербург не перенял опыт других регионов в реализации мусорной реформы?

Какие последствия могут быть в дальнейшем, если ситуация не восстановится?

В какое время проблема с мусором может реально решиться?

Что власти не учли для полноценной реализации мусорной реформы?

Участники пресс-конференции:

Член Общественного Совета Росприроднадзора, эксперт комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владислав Жуков ;

; Председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин;

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

