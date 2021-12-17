20.12.2021 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Мода в условиях пандемии 2021. Как одеться в главную ночь в году?»

Второй год пандемии оказал влияние и на моду. Fashion-показы и главные мероприятия в мире моды либо переносились, либо проводились в гибридном формате. Дизайнеры начали искать новые решения в продвижении своих брендов. Маски и перчатки в какой-то момент стали обязательным элементом гардероба. Какие основные события в fashion-индустрии произошли в 2021 году? В чем выходили звезды на красные ковровые дорожки в послекарантинное время? В чем встречать Новый 2022 год? Эти и другие вопросы о мире моды планируют обсудить участники в ходе пресс-конференции.

Участники пресс-конференции:

Игорь Гуляев – российский дизайнер;

российский дизайнер; Александр Белов – тв-стилист, звездный модный эксперт

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

