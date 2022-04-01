04.04.2022 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг с Президентом Федерации мигрантов России Вадимом Коженовым на тему: «Мигранты бегут: к каким последствиям приведет отток рабочей силы из России?»

В России зафиксирован отток трудовых мигрантов. В азербайджанской, таджикской, узбекской и казахской диаспорах заявили, что это происходит из-за введения антироссийских санкций, падения курса рубля, а также проблем с международными денежными переводами. Центр правовой поддержки мигрантов сообщает в СМИ, что заработок иностранных рабочих в России сократился почти вдвое. Однако Федерация мигрантов опровергает эту информацию, заявляя, что мигрантам невыгодно сейчас покидать Россию из-за дороговизны билетов.

В ходе брифинга будут обсуждаться следующие вопросы:

Сколько мигрантов покинуло России?

Какие причины отъезда иностранной рабочей силы?

Какие отрасли больше всего пострадают из-за оттока трудовых мигрантов?

Изменилась ли система выдачи патентов для мигрантов?

К каким последствиям приведет отток мигрантов из России?

Есть ли у России замена кадров мигрантов?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 495 925-04-49

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

