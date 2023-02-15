16.02.2023 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Международная дискриминация. Как отстоять интересы России в ВОЗ и МОК?»

Спецоперация внесла свои коррективы во все отрасли. С момента начала спецоперации прошел практически год – санкции во многих отраслях и русофобское отношение, которое выражают даже крупные международные компании заставляют задуматься о том, чтобы создать альтернативное международное объединение на базе дружественных России стран. Это связано с тем, что МОК и ВОЗ в последнее время перестали соответствовать национальной политике РФ, как утверждают эксперты. Однако, недавно в СМИ прошла новость о том, что эксперты ООН призывают МОК рассмотреть вопрос о разрешении спортсменам из России и Беларуси выступать на международных спортивных соревнованиях в нейтральном статусе, чтобы избежать дискриминации спортсменов по их национальной принадлежности.

Участники пресс-конференции:

Павлова Маргарита Николаевна, сенатор Совета федерации, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности

сенатор Совета федерации, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Терюшков Роман Игоревич , депутат Государственной Думы , член Комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту

, депутат Государственной Думы , член Комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Жгутова Элина Юрьевна , член экспертного совета Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, материнства и детства, член Общественной Палаты РФ (2017-2020), комиссии по поддержке семьи, материнства и детства

, член экспертного совета Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, материнства и детства, член Общественной Палаты РФ (2017-2020), комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Шафалинов Владислав Анатольевич, доктор медицинских наук

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Какое положение России сегодня в составе международных организаций, например, таких как МОК и ВОЗ?

На сколько Россия зависима от «статуса» в данных организациях?

В чем расхождение международных организаций МОК и ВОЗ в соответствии с национальными интересами России?

Какими могут быть альтернативные международные организации с дружественными России странами?

Возможен ли выход России из ВОЗ?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



