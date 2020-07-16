22.07.2020 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Me Too в России: харассмент или служебный роман»

13 июля большое количество пользователей социальной сети Twitter признались, что подвергались домогательствам со стороны высокопоставленных лиц или руководства на работе, в том числе известных российских журналистов. Наиболее громкие истории были связаны с шеф-редактором «МБХ медиа» Сергеем Простаковым, журналистом «Дождя» Павлом Лобковым, а также с сотрудниками Сбербанка. После заявлений о харрасменте многие из них были уволены или принесли свои публичные извинения. Ранее, в марте 2020 года журналистку «Радио Свобода» Нину Давлетзянову уволили по американскому законодательству о домогательствах, когда ее коллега Антон Порваткин пожаловался в головной офис редакции в США на сексуальные домогательства с ее стороны.

Как отличить харассмент от флирта?

Насколько распространена эта проблема в России?

Как реагировать на знаки внимания со стороны коллег, чтобы избежать харассмента?

Может ли жертва спровоцировать харассмент?

Чем харассмент в России отличается от ситуации в США?

Как не стать жертвой системы «Me Тoo»?

Участники пресс-конференции:

Журналистка, обвинённая в харассменте Нина Давлетзянова;

Актриса, обвинившая в харассменте режиссёра Марка Розовского Фатима Абаскулиева;

Научная сотрудница социологического Центра РАН, автор исследования «Насилие в сфере труда» Ольга Мирясова

ВНИМАНИЕ! Коллеги, журналисты! Пресс-конференция проводится в режиме Online. (аккредитация не ведется) Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире 22.07.2020 в 13:00

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

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