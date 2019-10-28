28.10.2019 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Массовые увольнения Россиян: Работодатели заменят людей на машины?»

В 2020 году прогнозируются массовые сокращения в каждой десятой компании, именно к таким выводам пришли HR-эксперты. В этом году сокращения провела каждая пятая компания. Кроме того, в грядущем году около десяти процентов работодателей планируют уменьшение фонда оплаты труда. При этом в сумме ожидается рост реальных заработных плат на два процента, при инфляции, достигшей к 2020 году уже почти 4%. В то же время, Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ожидает, что занятость населения в России станет более удалённой и сменится в сторону высокотехнологичных специальностей, а также будет разделена между роботом и человеком. Кроме того, согласно последним опросам, почти каждый шестой респондент считает реальным выполнение его основных обязанностей машиной.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут, что ждёт рынок труда в предстоящем году, какую опасность для экономики России несёт автоматизация рабочих мест, а также о том, как не остаться без работы в условиях растущей инфляции.

Участники пресс-конференции:

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Дмитрий Василенко;

Член комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Евгений Фёдоров;

Генеральный секретарь Союза Профсоюзов России Евгений Куликов;

Эксперт рынка труда, представитель компании HeadHunter.



Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00



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